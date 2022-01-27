Cолдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся, – говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Как отмечено в публикации РИА Новости, в Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».

Подразделения Нацполиции и Нацгвардии подняли по тревоге. Территорию завода оцепили.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь, – заявили в Нацгвардии.

Мотивы преступления пока неизвестны.