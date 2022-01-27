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Законодательство РК
13:40 27.01.2022

Шавкат Мирзиёев: В ДТП умирает больше людей, чем от коронавируса

обращение коронавирус ДТП Фото: president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости создания условий для безопасного передвижения людей на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Узбекистане очень много людей умирает не от коронавируса, а от дорожного движения.

Кто виноват? Почему мы не переживаем из-за этого? Почему смертность растет?Шавкат Мирзиёев

Он поручил кардинально пересмотреть систему подготовки водителей.

Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело, – сказал Мирзиёев. – Вот, мы учились – три года обучали в нашем институте. Сейчас не учатся и три месяца. Не посещая занятий, получают удостоверения. Что, в Узбекистане нет законов?
Анастасия Московчук
COVID-19 Мирзиёев Шавкат Узбекистан
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