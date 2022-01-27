Шавкат Мирзиёев: В ДТП умирает больше людей, чем от коронавируса

По его словам, в Узбекистане очень много людей умирает не от коронавируса, а от дорожного движения.

Кто виноват? Почему мы не переживаем из-за этого? Почему смертность растет? Шавкат Мирзиёев

Он поручил кардинально пересмотреть систему подготовки водителей.

Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело, – сказал Мирзиёев. – Вот, мы учились – три года обучали в нашем институте. Сейчас не учатся и три месяца. Не посещая занятий, получают удостоверения. Что, в Узбекистане нет законов?