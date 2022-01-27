13:40 27.01.2022
Шавкат Мирзиёев: В ДТП умирает больше людей, чем от коронавируса
Фото: president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости создания условий для безопасного передвижения людей на дорогах, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в Узбекистане очень много людей умирает не от коронавируса, а от дорожного движения.
Кто виноват? Почему мы не переживаем из-за этого? Почему смертность растет?Шавкат Мирзиёев
Он поручил кардинально пересмотреть систему подготовки водителей.
Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело, – сказал Мирзиёев. – Вот, мы учились – три года обучали в нашем институте. Сейчас не учатся и три месяца. Не посещая занятий, получают удостоверения. Что, в Узбекистане нет законов?