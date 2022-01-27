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Законодательство РК
14:32 27.01.2022

Volkswagen вылетел на встречку: трое погибли на трассе Шымкент – Самара

ДТП Фото: instagram.com/policebqo
Смертельная авария с участием большегруза и минивэна произошла утром 27 января на трассе Шымкент – Самара, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Западно-Казахстанской области, водитель Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом Mercedes-Benz.

Трое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще три пассажира и водитель Volkswagen Sharan госпитализированы.Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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