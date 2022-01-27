14:32 27.01.2022
Volkswagen вылетел на встречку: трое погибли на трассе Шымкент – Самара
Фото: instagram.com/policebqo
Смертельная авария с участием большегруза и минивэна произошла утром 27 января на трассе Шымкент – Самара, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции Западно-Казахстанской области, водитель Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом Mercedes-Benz.
Трое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще три пассажира и водитель Volkswagen Sharan госпитализированы.Пресс-служба ДП ЗКО
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.