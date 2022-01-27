Volkswagen вылетел на встречку: трое погибли на трассе Шымкент – Самара

По данным полиции Западно-Казахстанской области, водитель Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом Mercedes-Benz.

Трое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще три пассажира и водитель Volkswagen Sharan госпитализированы. Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.