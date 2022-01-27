Правила управления коммунальными отходами утвердили в РК

Так, говорится, что местные исполнительные органы организуют централизованную систему сбора твердых бытовых отходов (ТБО) посредством проведения конкурса (тендера) по определению участников рынка, занимающихся сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов.

Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям:

«сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

«мокрая» (пищевые отходы, органика и иное).

Сбор «сухой» фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.

Вывоз коммунальных отходов осуществляется по графику.

Для минимизации затрат на транспортировку коммунальных отходов принимается минимальная частота вывоза отходов, соответствующая при этом установленным санитарным и природоохранным требованиям.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по транспортировке ТБО, при оказании соответствующих услуг должны:

использовать специально оборудованные транспортные средства для транспортировки ТБО; оборудовать эти транспортные средства спутниковыми навигационными системами, подключенными к ИС «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК», а также постоянно поддерживать эти системы в рабочем состоянии; заключать договоры с собственниками ТБО; соблюдать требования действующего законодательства РК.

Также установлены требования к управлению отдельными видами коммунальных отходов: бумагой и картоном, пластиком, стеклянной тарой, ртутьсодержащими отходами.

Полный текст правил можно посмотреть здесь. Документ вводится в действие с 6 февраля 2022 года.