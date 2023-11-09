В Казахстане утвердили правила проведения конкурса на вывоз коммунальных отходов

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 6 ноября 2023 года внес изменения в Правила управления коммунальными отходами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен пункт, устанавливающий, когда и при каких условиях проводится конкурс (тендер) на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО):

при окончании срока действия действующего договора на осуществление сбора и транспортировки ТБО, в том числе договора государственно-частного партнерства.

В случае проведения конкурса (тендера) из-за окончания срока действия действующего договора на осуществление сбора и транспортировки ТБО конкурс проводится не менее чем за 60 календарных дней до окончания срока заключенного договора.

досрочного расторжения договора на осуществление сбора и транспортировки ТБО, в том числе договора государственно-частного партнерства, в случае нарушения законодательства РК;

при отсутствии действующего договора на осуществление сбора и транспортировки ТБО, в том числе договора государственно-частного партнерства.

Решение о проведении конкурса (тендера) принимается местным исполнительным органом, который является организатором проведения конкурса.

Для обеспечения проведения конкурса и определения победителя МИО формируют комиссию.

После принятия решения о проведении конкурса МИО размещает соответствующее объявление на казахском и русском языках на своем интернет-ресурсе, а также в средствах массовой информации. Объявление подается не менее чем за 15 рабочих дней до даты проведения конкурса, в случае повторного проведения конкурса – за 7 рабочих дней.



При проведении конкурса разделяют лоты (маршруты) с учетом административно-территориальных границ населенных пунктов.

Конкурсная (тендерная) документация разрабатывается и утверждается организатором и включает следующую информацию:

общее положение о проводимом конкурсе (наименование организатора конкурса, адрес приема заявки на участие в конкурсе, начало и окончание приема заявок на участие в конкурсе, время и место проведения конкурса и основные условия конкурса);

требования к конкурсным заявкам для участия в конкурсе;

требования к сбору и транспортировке коммунальных отходов.

После объявления о проведении конкурса заявители (участники рынка ТБО, осуществляющих сбор и транспортировку ТБО) представляют конкурсные заявки в запечатанном конверте в адрес организатора конкурса через его канцелярию до истечения срока приема заявок на участие в конкурсе.

Комиссия рассматривает конкурсные заявки в течение 10 рабочих дней с даты окончания их приема и принимает решение об определении победителя(ей) или признании конкурса не состоявшимся.

Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии, либо лицо, исполняющий его обязанности. Решение комиссии признается принятым при присутствии на процедуре голосования не менее двух третей от общего количества членов комиссии.



Любой член комиссии в случае несогласия с решением комиссии выражает свое мнение, которое излагается в письменной форме и прикладывается к протоколу.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты оформления протокола направляет всем участникам на юридические и электронные адреса выписку из протокола.



При этом заявитель, занесенный в журнал регистрации заявок, вправе в течение трех рабочих дней обжаловать действия (бездействие) решение комиссии, если действие (бездействие) комиссии нарушает его права и законные интересы.

Решение комиссии о результатах конкурса размещают на интернет-ресурсе организатора:



в случае отсутствия жалобы от заявителя, занесенного в журнал регистрации заявок;

в случае принятия решения по жалобе от заявителя, занесенного в журнал регистрации заявок, решение комиссии публикуется с решением по жалобе.

Конкурс (тендер) признается несостоявшимся в случае:

отсутствия конкурсных заявок;

если по итогам рассмотрения конкурсных заявок не было представлено ни одной заявки, соответствующей конкурсной (тендерной) документации.

При признании конкурса несостоявшимся организатор проводит повторный конкурс.

Если на участие в конкурсе подана одна заявка, то комиссия принимает одно из решений:

определить победителем конкурса единственного участника при условии, что он соответствует требованиям, предусмотренным в конкурсной документации;

проводит повторный конкурс в случае, если единственный участник не соответствует требованиям, предусмотренным в конкурсной документации.

Победителем конкурса признается участник, соответствующий конкурсной документации. В случае соответствия конкурсной документации двух и более участников учитывается опыт работы в сфере сбора и транспортировки ТБО, а также техническое оснащение для осуществления работ по сбору и транспортировке ТБО.

Права и обязанности победителя конкурса на обслуживание участка закрепляются в типовом договоре согласно приложению.

Договор заключается сроком не более чем на 10 лет без продления, за исключением договоров государственно-частного партнерства, по которым срок заключения и порядок продления регулируются законодательством РК о государственно-частном партнерстве.

После заключения договора согласовывается график вывоза коммунальных отходов с закрепленной территории с соответствующим местным исполнительным органом в сфере управления коммунальными отходами, жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Предусматривается, что субъекты предпринимательства, осуществляющие сбор и транспортировку отходов, в случае отсутствия собственной инфраструктуры по сортировке, восстановлению и удалению отходов заключают договоры с субъектами предпринимательства, осуществляющими эту работу.

В правилах также говорится, что порядок заключения договоров государственно-частного партнерства с участниками рынка в сфере управления коммунальными отходами, осуществляющими сбор и транспортировку ТБО, регулируется законодательством РК о государственно-частном партнерстве.

Приказ вводится в действие с 19 ноября 2023 года.