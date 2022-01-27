15:19 27.01.2022
Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»
Фото: Zakon.kz
Фонд был создан 15 января по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, которое он озвучил в ходе выступления в Парламенте РК 11 января.
Средства фонда будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Планируется, что фонд будет оказывать помощь казахстанцам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.
Кроме того, фонд будет участвовать в проектах по развитию и повышению доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения.
Еще одним приоритетным направлением деятельности фонда является поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан.