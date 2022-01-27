Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»

Средства фонда будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Планируется, что фонд будет оказывать помощь казахстанцам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Кроме того, фонд будет участвовать в проектах по развитию и повышению доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения.