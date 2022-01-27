15:35 27.01.2022
Тугжанов: 43 государства выразили готовность приобрести вакцину QazVac
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на коллегии Минобразования сообщил, что 43 государства выразили готовность приобрести казахстанскую вакцину против коронавируса QazVac, передает корреспондент Zakon.kz.
В текущем году несомненным успехом казахстанских ученых стала разработка Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности отечественной вакцины против коронавируса – QazVac. Мы идем дальше. Сегодня идет строительство BSL-3, BSL-4. Разработка собственной вакцины прославила страну. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов
По его словам, Казахстан среди шести государств стал пятым, разработавшим свою отечественную вакцину против КВИ.
Это большое достижение. Хотим выразить благодарность всем ученым. И дальше предстоит много работы, должны продолжать совместно двигаться в этом направлении. Сейчас 43 государства выразили готовность приобрести нашу вакцину. По уровню качества она абсолютно не уступает – от 86 до 92% сегодня. Это же серьезный результат. Ералы Тугжанов