Тугжанов: 43 государства выразили готовность приобрести вакцину QazVac

В текущем году несомненным успехом казахстанских ученых стала разработка Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности отечественной вакцины против коронавируса – QazVac. Мы идем дальше. Сегодня идет строительство BSL-3, BSL-4. Разработка собственной вакцины прославила страну. Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

По его словам, Казахстан среди шести государств стал пятым, разработавшим свою отечественную вакцину против КВИ.