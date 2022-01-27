15:42 27.01.2022
Месси занимает третье место по количеству подписчиков в Instagram
Фото: Instagram/leomessi
Нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси собрал 304 млн подписчиков в своем аккаунте Instagram, сообщает Zakon.kz.
Эту новость сообщил футболист на своей странице после того, как число его подписчиков в Instagram превысило 300 млн.
Нас уже 300 миллионов! Я навеки признателен всем за поддержку. Обнимаю вас!Лионель Месси
Лионель сейчас находится на третьем месте по количеству подписчиков, впереди него форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (395 млн) и модель Кайли Дженнер (306 млн). В топ-5 также вошли певица Ариана Гранде и актер Дуэйн Скала Джонсон.
Лионель Месси – капитан сборной Аргентины, один из лучших футболистов всех времен, семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».
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