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Законодательство РК
15:48 27.01.2022

Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности

Совбез РК Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства в Акорде состоялось заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы обеспечения национальной безопасности, передает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, открывая заседание, председатель Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства.

Токаев на заседании Собеза

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.

Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности.Касым-Жомарт Токаев

Глава Совета безопасности отметил, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.

Президент поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.

Совет безопасности РК

Фото: akorda.kz

Оксана Житникова
Совет безопасности РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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