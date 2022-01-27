Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности

Как отмечено на сайте Акорды, открывая заседание, председатель Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства.

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.

Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности. Касым-Жомарт Токаев

Глава Совета безопасности отметил, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.

Президент поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.