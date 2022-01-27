RAMS Qazaqstan перечислил 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»

Подтверждая социальную ответственность и поддерживая инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, турецкая компания перечислила 300 млн тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына» для решения реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Наша компания уже 25 лет работает в Казахстане, создает рабочие места, инвестирует в казахстанскую экономику. В это трудное время мы не можем оставаться в стороне и обязаны поддержать казахстанцев. RAMS Qazaqstan открыт к сотрудничеству и готов со своей стороны оказывать любую помощь, чтобы как можно быстрее восстановить спокойствие и безопасность в стране. Вместе мы преодолеем все трудности. Владелец RAMS Qazaqstan Рамазан Булбул

Помимо целевого транша в фонд «Қазақстан халқына», компания оплатила реконструкцию полицейских будок в южной столице, которые были повреждены в результате беспорядков, а также приняла участие в устранении последствий в здании городского акимата.