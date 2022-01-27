Утильсбор на кабельную продукцию будет приостановлен

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, 27 января на повестке дня стояли вопросы пересмотра ставок (коэффициентов) утилизационного сбора на кабельно-проводниковую продукцию.

В настоящее время министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и индустриального развития РК проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Пресс-служба МЭГПР РК

Решение принято в ходе обсуждения с импортерами и производителями кабельно-проводниковой продукции. Заключением НПП «Атамекен» предложены поправки в правила стимулирования и в методику расчета утилизационного платежа.

Минэкологии разработан проект приказа о приостановлении действия пункта 3 методики расчета утилизационного платежа, которая находится на согласовании в государственных органах.