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Законодательство РК
16:27 27.01.2022

Утильсбор на кабельную продукцию будет приостановлен

министр Фото: пресс-служба МЭГПР РК
Об этом на очередном заседании рабочей группы по вопросам утильсбора заявил министр экологии Сериккали Брекешев, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, 27 января на повестке дня стояли вопросы пересмотра ставок (коэффициентов) утилизационного сбора на кабельно-проводниковую продукцию.

В настоящее время министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и индустриального развития РК проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года.Пресс-служба МЭГПР РК

Решение принято в ходе обсуждения с импортерами и производителями кабельно-проводниковой продукции. Заключением НПП «Атамекен» предложены поправки в правила стимулирования и в методику расчета утилизационного платежа.

Минэкологии разработан проект приказа о приостановлении действия пункта 3 методики расчета утилизационного платежа, которая находится на согласовании в государственных органах.

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