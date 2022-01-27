В Алматы для помощи бизнесу и горожанам пересмотрен бюджет

Как сообщили в маслихате, уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на 30 млрд тенге.

Эти средства будут перенаправлены на следующие расходы:

возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков – 5 млрд тенге; на субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на три месяца) – 1,5 млрд тенге; в рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек – 3,3 млрд тенге; на внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге; на укрепление материально-технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге.

Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.