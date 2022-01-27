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16:40 27.01.2022

В Алматы для помощи бизнесу и горожанам пересмотрен бюджет

пересмотр бюджета Алматы Фото: Zakon.kz
На внеочередной XIV сессии маслихата Алматы пересмотрен городской бюджет для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, а также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в маслихате, уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на 30 млрд тенге.

Эти средства будут перенаправлены на следующие расходы:

  1. возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков – 5 млрд тенге;

  2. на субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на три месяца) – 1,5 млрд тенге;

  3. в рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек – 3,3 млрд тенге;

  4. на внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге;

  5. на укрепление материально-технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге.

Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.

Наряду с этим в настоящее время разрабатывается проект следующего уточнения бюджета города, в котором будут рассмотрены другие вопросы, касающиеся обеспечения и восстановления жизнедеятельности мегаполиса.Секретарь маслихата Станислав Канкуров
Лариса Черненко
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