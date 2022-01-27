Грузия-Казахстан: что объединяет две страны

Грузия – одно из популярных у казахстанцев круглый год туристических направлений.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, с января по октябрь 2021 года страну посетили более 48,1 тыс. граждан Казахстана. Это на 304% больше, чем за тот т же период 2020 года и на 35,6% меньше, чем в 2019 году. Налицо влияние пандемии. Но как только ограничения были смягчены, казахстанцы и грузины снова стали ездить друг к другу в гости, задерживаясь даже на несколько месяцев.

Практически все казахстанцы, побывавшие в Грузии, чувствуют себя там как дома. Мимо села Алмати, что недалеко от городка Кварели (Кахетия), не проедет без остановки ради фотографии ни один алматинец. Города объединяют не только названия – оба населенных пункта расположены на горных склонах. Правда, население грузинского Алмати всего 565 человек.

Хатия Хурция родом из Грузии, но уже много лет живет и работает в Алматы, занимается организацией туров в Грузию. Говорит, самые пытливые, самые любопытные туристы – казахстанцы. Им (то есть нам) все интересно, они задают много вопросов. Часто даже по возвращении домой не теряют связи с Грузией и грузинской культурой. И обожают грузинскую кухню – только в Алматы грузинских ресторанов и кафе великое множество.

Любое путешествие по Грузии – гастрономический ли тур вы выберете, познавательный, профессионально-деловой, исторический или просто приехали покататься на лыжах (летом – покупаться в море) – автоматически становится туром паломническим. Даже если вы далеки от религии, вы узнаете об особо почитаемой грузинской церковью святой – святой Нино, просветительнице Грузии. А среди ваших грузинских знакомых обязательно окажется хоть одна Нино – это чрезвычайно популярное имя в этой стране. Алматинка Хатия Хурция

В Алматы есть пусть и небольшая – семей 200-250, но очень дружная грузинская диаспора. И каждый алматинец вспомнит несколько грузинских имен-фамилий в своем окружении. Алматинские грузины очень активны, среди них есть люди разных профессий – банковские сотрудники, маркетологи, рекламщики, продавцы, повара, преподаватели, врачи.

Так исторически сложилось, что с Алматы и Казахстаном грузин многое связывает: родные, знакомые, одноклассники, однокурсники. А молодые грузины к тому же уверены, что в Алматы больше возможностей открыть успешный бизнес, и примеры тому есть известные. Все местные грузины отмечают бурный темп алматинской жизни – он заметно отличается от традиционно медленного и размеренного грузинского, и к этому темпу пришлось привыкать.

Очень нравится грузинам открытость алматинцев, космополитичность – в нашем городе живут представители многих национальностей. Не просто приехали туристами, а родились в Алматы и живут поколениями – местные корейцы, местные уйгуры, местные русские, местные немцы. И импонирует казахстанская привычка отмечать все праздники вместе. Для коренных алматинцев это настолько привычное, свое, родное, что мы не делим праздники на «наши» и «не наши».

Самое важное для грузин – несмотря на мультикультурность народы, тут проживающие, не забывают свои корни, свой язык, свою национальную культуру, есть все возможности развиваться. Есть курсы грузинского языка, национальных танцев, музыки – было бы желание.