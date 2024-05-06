Казахстан и Турция упростили перевозку грузов между двумя странами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 мая подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Турции и о международных комбинированных перевозках грузов, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов.



Тогда министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что цель соглашения – дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем.

Отмечалось, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, а также позволит увеличить грузопоток автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

