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Казахстан и Турция упростили перевозку грузов между двумя странами

Казахстан и Турция упростили перевозку грузов между двумя странами, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:56 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 мая подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Турции и о международных комбинированных перевозках грузов, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов",  – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов. 

Тогда министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что цель соглашения – дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем.

Отмечалось, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, а также позволит увеличить грузопоток автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. 

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