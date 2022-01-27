Показатели товарооборота ЦА и Индии не соответствуют нашему потенциалу – Токаев

Символично, что саммит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в этом регионе сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике. Она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала.

Он добавил, что это, в свою очередь, открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Прежде всего это касается торговли. К слову, товарооборот стран Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг 3 млрд долларов. При этом удельный вес Казахстана в этой торговле составил 80%. Однако текущие показатели все еще не соответствуют нашему совокупному экономическому потенциалу. Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что работа таких диалоговых площадок, как саммит «Центральная Азия – Индия», несет практическую пользу для поступательного развития стран, а также выработки эффективных ответов на новые вызовы и риски.