Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая

Сегодня Жанболат Мамай опубликовал пост с информацией о том, что он обратился в Верховный Суд с ходатайством о пересмотре решения суда по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, - написала Айжан Ташенова в Facebook.

Адвокат прокомментировала данный пост высказыванием: «На воре и шапка горит».

Этим Мамай сам подтвердил, что все его предыдущие заявления о том, что он уже якобы обращался в Верховный Суд и ему отказали в пересмотре – абсолютное вранье. Думаю, это уже никого не удивляет. Мы опять видим дешевое шоу от Мамая, который пытается хайпануть и привлечь к себе внимание. Айжан Ташенова

Она уточнила, что Верховный Суд уже отказал по аналогичному ходатайству Инге Иманбаевой.

Постановление Верховного Суда имеет преюдициальное значение. Это значит, что поскольку спор с Мамаем основан на тех же обстоятельствах, можно уверенно говорить, что и в удовлетворении обращения Мамай будет отказано. Основание: полное отсутствие каких-либо доказательств лживым обвинениям Ж.Мамай и И.Иманбаевой в отношении моего доверителя Бауыржана Байбека, - пояснила юрист.

Вся циничность произошедшего заключается в том, что Мамай вместо того, чтобы признать ошибки и покаяться за свои призывы выходить на улицы, пытался вместе с семьей скрыться за границей. Это доказательство того, что он осознает всю тяжесть последствий от своих действий. Показательно и то, что когда Мамай во время январских беспорядков попытался возглавить протестующих, его избили сами митингующие. Это говорит о полном отсутствии авторитета и доверия к нему среди людей. Адвокат Ташенова

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Айжан Ташенова в своей публикации также отметила, что в апреле прошлого года ее доверитель Бауыржан Байбек в интервью предостерегал, что деструктивная деятельность Жанболата Мамая могут привести к большой трагедии.

Адвокат отмечает, что Мамай вел свою деятельность годами безнаказанно и бездоказательно обвинял многих государственных деятелей.

Вкупе со своими постоянными призывами выходить на улицы и устраивать незаконные митинги, драться с полицейскими, Мамай и его покровители создавали все условия для террористических действий января 2022 года. И только мой доверитель принял решение, подчеркну исключительно в гражданской плоскости, предъявить иск к Мамай и Иманбаевой. Айжан Ташенова

Адвокат считает, что это должно стать прецедентом и граждане не должны бояться обращаться в суд за защитой своего честного имени.

Мы должны поставить заслон лжи и клевете в нашем обществе, понимая, что это создает предпосылки для больших преступлений. Айжан Ташенова

16 августа 2021 года апелляционный суд Алматы оставил в силе судебное решение районного суда №2 Ауэзовского района по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение вступило в законную силу.