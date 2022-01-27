В КТЖ подтвердили простой 1200 транзитных вагонов с пиломатериалами

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» подтверждает, что более 1200 транзитных вагонов с пиломатериалами простаивали на территории Казахстана. Из них 312 вагонов после поступления оплаты отправлены на станции назначения. Департамент по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Как уточняется, ситуация сложилась из-за того, что экспедитор не оплатил перевозку по территории Казахстана.

Для решения вопроса по дальнейшему продвижению вагонов проведено совещание с экспедиторами. Создана рабочая группа для рассмотрения заявок экспедиторов по смене плательщика в рамках Международных договоров в области железнодорожных перевозок (СМГС).