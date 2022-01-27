18:38 27.01.2022
«Казахмыс» подвел итоги производственной деятельности за 2021 год
Фото: Kazakhmys Holding
По результатам работы за 12 месяцев 2021 года ТОО «Казахмыс Холдинг» выполнило производственный план по добыче руды на 105,34%. Всего добыто 30 млн 739 тыс. тонн руды, что выше результатов 2020 года (28 млн 656 тыс. тонн), передает Zakon.kz.
Среднее содержание меди в добытой руде по итогам года составило 0,94%, при плане 0,90%.
Всего за 2021 год обогатительными фабриками «Казахмыса» переработано 31,1 млн тонн руды.
За 2021 год произведено:
катодной меди – 213,299 тыс. тонн;
золота в слитках – 5508 кг;
серебра в слитках и гранулах – 270 951 кг, за аналогичный период прошлого года – 262 184 кг, увеличение на 8767 кг (+3,34%).
2021 год «Казахмыс» завершил с хорошими показателями, и в этом году запланировал произвести 275,2 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.
Отмечается, что увеличение показателей произойдет за счет переработки руды с нового месторождения Хаджиконган.
Добычу рудных запасов этого месторождения «Казахмыс» начал еще в прошлом году. На свою проектную мощность карьер выйдет в 2023 году.Первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин