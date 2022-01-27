«Казахмыс» подвел итоги производственной деятельности за 2021 год

Среднее содержание меди в добытой руде по итогам года составило 0,94%, при плане 0,90%.

Всего за 2021 год обогатительными фабриками «Казахмыса» переработано 31,1 млн тонн руды.

За 2021 год произведено:

катодной меди – 213,299 тыс. тонн;

золота в слитках – 5508 кг;

серебра в слитках и гранулах – 270 951 кг, за аналогичный период прошлого года – 262 184 кг, увеличение на 8767 кг (+3,34%).

2021 год «Казахмыс» завершил с хорошими показателями, и в этом году запланировал произвести 275,2 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

Отмечается, что увеличение показателей произойдет за счет переработки руды с нового месторождения Хаджиконган.