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18:38 27.01.2022

«Казахмыс» подвел итоги производственной деятельности за 2021 год

склад Фото: Kazakhmys Holding
По результатам работы за 12 месяцев 2021 года ТОО «Казахмыс Холдинг» выполнило производственный план по добыче руды на 105,34%.  Всего добыто 30 млн 739 тыс. тонн руды, что выше результатов 2020 года (28 млн 656 тыс. тонн), передает Zakon.kz.

Среднее содержание меди в добытой руде по итогам года составило 0,94%, при плане 0,90%.

Всего за 2021 год обогатительными фабриками «Казахмыса» переработано 31,1 млн тонн руды.

За 2021 год произведено:

  • катодной меди – 213,299 тыс. тонн;

  • золота в слитках – 5508 кг;

  • серебра в слитках и гранулах – 270 951 кг, за аналогичный период прошлого года – 262 184 кг, увеличение на 8767 кг (+3,34%).

2021 год «Казахмыс» завершил с хорошими показателями, и в этом году запланировал произвести 275,2 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

Отмечается, что увеличение показателей произойдет за счет переработки руды с нового месторождения Хаджиконган.

Добычу рудных запасов этого месторождения «Казахмыс» начал еще в прошлом году. На свою проектную мощность карьер выйдет в 2023 году.Первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин
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