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18:45 27.01.2022

Метель, туман и гололед ожидаются в Казахстане

снег Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает Zakon.kz.

На западе, юге Карагандинской области синоптики прогнозируют ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Во второй половине дня на большей части Кызылординской области – осадки (дождь, снег), в центре области гололед, метель. На севере и в центре области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде во второй половине дня – гололед. Временами туман.

На западе, юге, востоке Мангистауской области – гололед. На севере области – туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области 15-20 м/с. В Актау ночью – гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

На северо-востоке Актюбинской области – туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области, а также в городе Атырау – туман.

Елена Беляева
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