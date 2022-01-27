Врачи заявили о крайне напряженной ситуации с коронавирусом в Нур-Султане

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Сархат Бейсенова заявила, что с начала января зарегистрировано более 72 тыс. случаев КВИ.

За 27 дней января зарегистрировано 72 017 случаев, что составляет 44,6% от всех зарегистрированных случаев по Казахстану. Сархат Бейсенова

По ее словам, есть категория людей, которые считают, что лучше легко переболеть, чем привиться.

Это неправильно. Коронавирусная инфекция – коварная болезнь. Известно о постковидном синдроме, который может длиться от трех месяцев до года, иногда он развивается только через два-три месяца после болезни. Учитывая, что «Омикрон» в семь раз заразнее, чем «дельта-штамм», надо понимать, что иммунитет будет снижен у достаточно большой группы населения. Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана

Бейсенова напомнила, что единственно верный и эффективный способ защиты от COVID-19 – это присоединиться к числу тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию.