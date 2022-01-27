Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:11 27.01.2022

Карантин в ВКО – новые правила посещения детских домов

кровати Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое постановление, передает Zakon.kz.

Разрешена деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа и для одаренных детей, домов ребенка, детских домов, детских центров оказания специальных социальных услуг полустационарного типа, а также центров ресоциализации и адаптации лиц без определенного места жительства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями отрицательного ПЦР-теста, с даты выдачи которого прошло не более трех суток или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более шести месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних трех месяцев.

При таких же условиях разрешено и посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие).

Режим обучения в общеобразовательных школах:

  • предшкольные   классы,   начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

  • до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

  • свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, ревакцинированных против COVID-19, имеющих справки о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19 – по усмотрению администрации организации образования.

Отмечается, что решение по загруженности принимает администрация учебного заведения с учетом завершения учащимися полного курса вакцинации против COVID-19, наличия/отсутствия постоянных медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также программ учебного процесса и подготовки учащихся выпускных классов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
COVID-19 Восточно-Казахстанская область
В Алматинской области проводятся антитеррористические мероприятия
26.01.2022
Арыстангани Заппаров назначен главой ДП Алматинской области
26.01.2022
В центре Алматы горело здание, огонь едва не перекинулся на банк
26.01.2022
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
27.01.2022
В январских беспорядках участвовали члены организации «Йакын Инкар» — СМИ
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости