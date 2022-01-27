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20:16 27.01.2022

Лихо прокатился: полиция Алматы ищет пранкера

рация Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов сообщил о том, что распространяемые в соцсети видео парня спровоцировали полицейских провести проверку, передает Zakon.kz.
Нами начата соответствующая проверка по установлению правонарушителя. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Бостандыкского района. Результаты принятых мер будут дополнительно опубликованы. Рустам Абдрахманов

На кадрах, распространяемых в соцсети, видно, что молодой человек в одном из торговых центров города проехал по эскалатору, лежа на перилах. При этом он что-то выкрикивал, максимально привлекая к себе внимание.

На втором ролике пранкер будто бы по телефону беседовал с неким парнем, у которого планировал отбить девушку. На «стрелку» он призывал соперника тоже криками, только находился «шутник» в метро.

Елена Беляева
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