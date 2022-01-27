Лихо прокатился: полиция Алматы ищет пранкера

Нами начата соответствующая проверка по установлению правонарушителя. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Бостандыкского района. Результаты принятых мер будут дополнительно опубликованы. Рустам Абдрахманов

На кадрах, распространяемых в соцсети, видно, что молодой человек в одном из торговых центров города проехал по эскалатору, лежа на перилах. При этом он что-то выкрикивал, максимально привлекая к себе внимание.

На втором ролике пранкер будто бы по телефону беседовал с неким парнем, у которого планировал отбить девушку. На «стрелку» он призывал соперника тоже криками, только находился «шутник» в метро.