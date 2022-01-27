Заражению КВИ и гриппом больше подвержены люди с диабетом – вирусолог

Как пишет ТАСС, в группе риска находятся пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение или хронические болезни органов дыхания.

Как может происходить взаимодействие вируса гриппа и коронавируса в организме? Здесь есть много предположений. Две из основных теорий – это теория облегчения проникновения одного вируса при наличии в организме другого, и вторая – это теория конкуренции. Видимо, когда появился новый коронавирус, он несколько превалировал и подавил активность не только гриппа, но и некоторых других возбудителей ОРВИ. Елена Бурцева

Врач отметила, что, по имеющейся статистике, частота таких одновременных заражений крайне редка – около 1,2%. По ее словам, вероятность смерти пациента в подобной ситуации увеличивается в шесть раз.

В качестве профилактики заражения эффективным методом является вакцинация – как от гриппа, так и от коронавируса.