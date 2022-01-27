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22:34 27.01.2022

Вооруженный конфликт произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана

военный Фото: gov.kz
Погранслужба Кыргызстана сообщила о начале перестрелки между кыргызскими и таджикскими пограничниками. В свою очередь в Таджикистане расценили действия кыргызских пограничников как агрессию на своей территории, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей кыргызские города Исфану и Баткен.

Сообщается, что таджикская сторона применяла гранатометы и минометы.

На месте инцидента ведется разбирательство. Пограничники переведены в «усиленный вариант (не казарменный) несения службы».

По словам анонимного источника, слышна редкая стрельба на различных участках автодороги Ош – Исфана, где и начался вооруженный конфликт между пограничниками двух стран.

Граница Кыргызстана и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому – неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе «Головной» перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

Елена Беляева
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