Казахстанская делегация вылетела на зимнюю Олимпиаду в Китай

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсмены вылетели по маршруту Нур-Султан-Алматы-Пекин на специальном рейсе, с учетом всех мер безопасности.

Фото: olympic.kz

Вылетели казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Фото: olympic.kz

Команды, которые проходят финальные сборы за рубежом, а именно сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике отправятся в Китай по индивидуальному маршруту.

Фото: olympic.kz

Сегодня мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность Главе государства и нашему правительству, Национальному Олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку несмотря ни на что. Знаменосец команды Казахстана Абзал Ажгалиев

Фото: olympic.kz

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.