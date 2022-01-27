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23:16 27.01.2022

Казахстанская делегация вылетела на зимнюю Олимпиаду в Китай

Олимпиада Фото: olympic.kz
Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина – они жили и тренировались в так называемых «пузырях» без прямых контактов с третьими лицами, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсмены вылетели по маршруту Нур-Султан-Алматы-Пекин на специальном рейсе, с учетом всех мер безопасности.

Олимпиада

Фото: olympic.kz

Вылетели казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

олимпиада

Фото: olympic.kz

Команды, которые проходят финальные сборы за рубежом, а именно сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике отправятся в Китай по индивидуальному маршруту. 

Олимпиада

Фото: olympic.kz

Сегодня мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность Главе государства и нашему правительству, Национальному Олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку несмотря ни на что. Знаменосец команды Казахстана Абзал Ажгалиев

Олимпиада

Фото: olympic.kz

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.

Елена Беляева
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