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00:36 28.01.2022

Facebook будет уведомлять пользователей о скриншотах исчезающих сообщений

соцсеть Фото: pixabay
Глава компании Марк Цукерберг рассказал о том, что пользователи приложения для мгновенного обмена сообщениями будут получать уведомление, если их собеседник в чате со сквозным шифрованием сделает снимок экрана с исчезающим сообщением, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, исчезающие сообщения доступны в мессенджере только в чатах со сквозным шифрованием. Для этого надо перейти к так называемой секретной переписке. Цукерберг добавил, что в таких чатах также появится возможность пользоваться GIF-изображениями, стикерами, а также отправлять реакции на сообщения.

Американская компания Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, приложениями WhatsApp и Messenger.

Елена Беляева
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