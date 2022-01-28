Facebook будет уведомлять пользователей о скриншотах исчезающих сообщений

Как пишет ТАСС, исчезающие сообщения доступны в мессенджере только в чатах со сквозным шифрованием. Для этого надо перейти к так называемой секретной переписке. Цукерберг добавил, что в таких чатах также появится возможность пользоваться GIF-изображениями, стикерами, а также отправлять реакции на сообщения.

Американская компания Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, приложениями WhatsApp и Messenger.