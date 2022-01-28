00:36 28.01.2022
Facebook будет уведомлять пользователей о скриншотах исчезающих сообщений
Фото: pixabay
Глава компании Марк Цукерберг рассказал о том, что пользователи приложения для мгновенного обмена сообщениями будут получать уведомление, если их собеседник в чате со сквозным шифрованием сделает снимок экрана с исчезающим сообщением, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, исчезающие сообщения доступны в мессенджере только в чатах со сквозным шифрованием. Для этого надо перейти к так называемой секретной переписке. Цукерберг добавил, что в таких чатах также появится возможность пользоваться GIF-изображениями, стикерами, а также отправлять реакции на сообщения.
Американская компания Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, приложениями WhatsApp и Messenger.