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01:11 28.01.2022

Отказ от сахара на месяц снизит риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - эксперт

сладости Фото: pixabay
Нутрициологи рассказали, что будет, если сократить или вовсе отказаться от употребления сахара и содержащих его продуктов на месяц, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, исключение продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара в первую очередь поможет похудеть, особенно, если при этом придерживаться питания, богатого питательными веществами, белками и клетчаткой.

Менее заметным плюсом станет защита зубов от развития кариеса и заболеваний десен. Это связано с тем, что бактерии в полости рта расщепляют сахар, в результате чего образуется кислота, которая повреждает поверхность зубов.

Кроме того, утверждают эксперты, диеты, ограничивающие потребление добавленного сахара значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень триглицеридов и «плохого» холестерина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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