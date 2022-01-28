Отказ от сахара на месяц снизит риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - эксперт

Как пишет rg.ru, исключение продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара в первую очередь поможет похудеть, особенно, если при этом придерживаться питания, богатого питательными веществами, белками и клетчаткой.

Менее заметным плюсом станет защита зубов от развития кариеса и заболеваний десен. Это связано с тем, что бактерии в полости рта расщепляют сахар, в результате чего образуется кислота, которая повреждает поверхность зубов.

Кроме того, утверждают эксперты, диеты, ограничивающие потребление добавленного сахара значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень триглицеридов и «плохого» холестерина.