Mitsubishi снес столбы в Алматы, водитель скончался

ДТП со смертельным исходом произошло по проспекту Райымбека, не доезжая до улицы Ахрименко.

Водитель Mitsubishi Galant ехал по проспекту в восточном направлении. По невыясненным пока причинам автомобиль съехал с дороги на тротуар, снес столбы дорожного освещения, газовую трубу и бетонный столб ЛЭП.

Весь удар пришелся на водительское место. От полученных тяжелых травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Пострадавшего пассажира госпитализировали в ГКБ №7.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz