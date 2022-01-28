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06:26 28.01.2022

Mitsubishi снес столбы в Алматы, водитель скончался

ДТП Алматы 28 января Фото: Zakon.kz
Причину потери контроля над автомобилем выясняют полицейские. Пассажира Mitsubishi Galant доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

ДТП со смертельным исходом произошло по проспекту Райымбека, не доезжая до улицы Ахрименко.

Водитель Mitsubishi Galant ехал по проспекту в восточном направлении. По невыясненным пока причинам автомобиль съехал с дороги на тротуар, снес столбы дорожного освещения, газовую трубу и бетонный столб ЛЭП.

Весь удар пришелся на водительское место. От полученных тяжелых травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Пострадавшего пассажира госпитализировали в ГКБ №7.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

ДТП Алматы 28 января

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы 28 января

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы 28 января

Фото: Zakon.kz

Смертельное ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Эвакуатор ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

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