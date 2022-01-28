06:26 28.01.2022
Mitsubishi снес столбы в Алматы, водитель скончался
Фото: Zakon.kz
Причину потери контроля над автомобилем выясняют полицейские. Пассажира Mitsubishi Galant доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.
ДТП со смертельным исходом произошло по проспекту Райымбека, не доезжая до улицы Ахрименко.
Водитель Mitsubishi Galant ехал по проспекту в восточном направлении. По невыясненным пока причинам автомобиль съехал с дороги на тротуар, снес столбы дорожного освещения, газовую трубу и бетонный столб ЛЭП.
Весь удар пришелся на водительское место. От полученных тяжелых травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Пострадавшего пассажира госпитализировали в ГКБ №7.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz