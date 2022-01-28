Симптомы долгого COVID-19 держатся больше года

Большинство пациентов, которых госпитализировали с КВИ, сообщившие после выписки о симптомах длительного COVID, не выздоровели даже через год, сообщают «Известия».

Согласно результатам британского проекта PHOSP-COVID, в котором изучались данные более 2 тысяч взрослых, через 12 месяцев негативные проявления исчезли лишь у трех из десяти человек.

Многие пациенты не полностью выздоровели через пять месяцев, и большинство из них сообщили о незначительных положительных изменениях в состоянии своего здоровья через год. Профессор респираторной медицины в Университете Лестера Крис Брайтлинг

Наиболее распространенными длительными симптомами COVID-19, о которых сообщали переболевшие, были усталость, мышечная боль, плохой сон и одышка. Пациенты делились, что качество их жизни, связанное со здоровьем, через год после выписки из больницы оставалось значительно хуже, чем до встречи с инфекцией.