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08:01 28.01.2022

Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 1094 заболевших меньше, чем днем ранее. Алматы опередил Нур-Султан по количеству суточных заражений, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2 124,

  • в Алматы – 2 307,

  • в Шымкенте – 154,

  • в Акмолинской области –901,

  • в Актюбинской области – 479,

  • в Алматинской области – 455,

  • в Атырауской области – 354,

  • в ВКО – 451,

  • в Жамбылской области – 230,

  • в ЗКО – 513,

  • в Карагандинской области – 2 043,

  • в Костанайской области – 583,

  • в Кызылординской области – 124,

  • в Мангистауской области – 154,

  • в Павлодарской области – 1 140,

  • в СКО – 453,

  • в Туркестанской области – 93.

Всего в стране подтверждено 1 204 769 случая.

11 424 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 6 003,

  • в Алматы - 1 641,

  • в Шымкенте - 118,

  • в Акмолинской области - 290,

  • в Актюбинской области - 49,

  • в Алматинской области - 378,

  • в Атырауской области - 236,

  • в ВКО - 308,

  • в Жамбылской области - 112,

  • в ЗКО - 59,

  • в Карагандинской области - 1 036,

  • в Костанайской области - 160,

  • в Кызылординской области – 380,

  • в Мангистауской области - 165,

  • в Павлодарской области - 434,

  • в СКО - 48,

  • в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 1 032 639 человека от COVID-19.

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