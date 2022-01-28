Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2 124,
в Алматы – 2 307,
в Шымкенте – 154,
в Акмолинской области –901,
в Актюбинской области – 479,
в Алматинской области – 455,
в Атырауской области – 354,
в ВКО – 451,
в Жамбылской области – 230,
в ЗКО – 513,
в Карагандинской области – 2 043,
в Костанайской области – 583,
в Кызылординской области – 124,
в Мангистауской области – 154,
в Павлодарской области – 1 140,
в СКО – 453,
в Туркестанской области – 93.
Всего в стране подтверждено 1 204 769 случая.
11 424 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 6 003,
в Алматы - 1 641,
в Шымкенте - 118,
в Акмолинской области - 290,
в Актюбинской области - 49,
в Алматинской области - 378,
в Атырауской области - 236,
в ВКО - 308,
в Жамбылской области - 112,
в ЗКО - 59,
в Карагандинской области - 1 036,
в Костанайской области - 160,
в Кызылординской области – 380,
в Мангистауской области - 165,
в Павлодарской области - 434,
в СКО - 48,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 1 032 639 человека от COVID-19.