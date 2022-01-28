Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2 124,

в Алматы – 2 307,

в Шымкенте – 154,

в Акмолинской области –901,

в Актюбинской области – 479,

в Алматинской области – 455,

в Атырауской области – 354,

в ВКО – 451,

в Жамбылской области – 230,

в ЗКО – 513,

в Карагандинской области – 2 043,

в Костанайской области – 583,

в Кызылординской области – 124,

в Мангистауской области – 154,

в Павлодарской области – 1 140,

в СКО – 453,

в Туркестанской области – 93.

Всего в стране подтверждено 1 204 769 случая.

11 424 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 6 003,

в Алматы - 1 641,

в Шымкенте - 118,

в Акмолинской области - 290,

в Актюбинской области - 49,

в Алматинской области - 378,

в Атырауской области - 236,

в ВКО - 308,

в Жамбылской области - 112,

в ЗКО - 59,

в Карагандинской области - 1 036,

в Костанайской области - 160,

в Кызылординской области – 380,

в Мангистауской области - 165,

в Павлодарской области - 434,

в СКО - 48,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 1 032 639 человека от COVID-19.