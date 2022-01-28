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Законодательство РК
09:04 28.01.2022

Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената

назначение Фото: facebook.com/lyazzat.kaltayeva
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ляззат Калтаевой депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Калтаева Ляззат Молдабековна назначена депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Калтаева Ляззат Молдабековна родилась 4 февраля 1965 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Всесоюзный заочный институт искусств (1981-1983).

  • Казахский педагогический институт имени Абая (1983-1991).

  • Учебный центр «Арман» при КИМЭП (1997).

  • Каспийский общественный университет (с 2009).

Трудовой стаж:

· Секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991).

· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» города Алматы (1997-2000).

· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» города Алматы (1998-2001).

· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» города Алматы (1998-2001).

· Председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» (с 2001).

· Председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» (с 2006).

Анастасия Московчук
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