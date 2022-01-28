Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената
Указом главы государства Калтаева Ляззат Молдабековна назначена депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.
Калтаева Ляззат Молдабековна родилась 4 февраля 1965 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Всесоюзный заочный институт искусств (1981-1983).
Казахский педагогический институт имени Абая (1983-1991).
Учебный центр «Арман» при КИМЭП (1997).
Каспийский общественный университет (с 2009).
Трудовой стаж:
· Секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991).
· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» города Алматы (1997-2000).
· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» города Алматы (1998-2001).
· Специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» города Алматы (1998-2001).
· Председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» (с 2001).
· Председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» (с 2006).