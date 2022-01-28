Госпитализация с ребенком: что нужно знать родителям

Госпитализация ребенка в больницу может осуществляться по экстренным или плановым показаниям.

Экстренная госпитализация

Состояния, которые при несвоевременно оказанной медицинской помощи могут угрожать жизни ребенка: острые гнойные заболевания, травмы, тяжело протекающие кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги и т.д. В этих случаях ребенок доставляется в больницу бригадой скорой помощи или самостоятельно родителями.

Чаще всего несовершеннолетние попадают в медучреждения Казахстана из-за травм. На втором месте – заболевания верхних дыхательных путей.

Плановая госпитализация

Осуществляется, когда ребенку необходимо провести обследование или курс лечения в условиях стационара, или предстоит плановая операция. Направление на такой род госпитализации с указанием предварительного диагноза выдает врач из детской поликлиники.

Как получить направление

Направление оформляется через портал «Бюро госпитализации» участковым врачом по месту жительства. Врач также формирует выписку из медицинской карты ребенка с результатами необходимых исследований и анализов.

Согласно правилам оказания стационарной помощи, сопровождать ребенка до пяти лет в больнице может один из родителей, либо кто-то из близких родственников – бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра при наличии нотариальной доверенности.

Если ребенку больше пяти лет или ему нужен особый уход, то родитель вместе с ним госпитализируется в хозрасчетное отделение. Все это решается индивидуально через поликлинику. А без подтверждающих документов вас просто не положат вместе. В больнице заведующий конкретного отделения будет принимать решение, исходя из имеющихся данных. Главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи», детский хирург высшей категории Абай Кусаинов

Какие нужно сдать анализы

Врачи предупреждают, что перечень анализов может отличаться в зависимости от заболевания и профиля необходимой помощи. Полный список выдает врач-педиатр, который и направляет ребенка в больницу. Обращается внимание на предыдущие анализы в анамнезе, и состоят ли пациенты на учете в диспансерах.

Однако для того, чтобы родитель мог посетить организованное детское учреждение, необходимо сдать анализы на различные инфекции, чтобы избежать риска заражения других пациентов.

Обычно проверяют:

мазок из зева и носа на дифтерию, анализ кала на кишечную группу инфекций;

анализ кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз (заболевание, вызываемое острицей);

общий анализ крови, на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Это также может быть общий анализ мочи, данные об осмотре на чесотку, дерматомикоз, педикулез, рентген грудной клетки, кардиограмма. Также смотрим прививочную карту. В последнее время стал обязательным ПЦР-анализ на коронавирус ребенку и сопровождающему родителю. В частных и государственных клиниках принцип одинаковый, так как они подчиняются правилам Минздрава. Врач-хирург высшей категории Руслан Избасаров

При экстренной госпитализации необходимые анализы и документы можно сдать позже. При необходимости сопровождающий может получить больничный лист о временной нетрудоспособности.

Что положено родителю при госпитализации вместе с ребенком

В любой больнице Казахстана вне зависимости от профиля кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием на весь период пребывания. Родителя ребенка старше года не кормят, и койка выделяется только для маленького пациента.

Как уверяет Абай Кусаинов, кровати в больнице функциональные и там могут разместиться мать вместе с ребенком, либо родителю на ночь дадут отдельную раскладушку.

Во всех отделениях есть холодильник, где мама может хранить продукты. В некоторых больницах есть кухни и микроволновая печь, где можно подогреть или приготовить себе еду. В клиниках обычно есть буфет или столовая.

У каждого ребенка, попавшего в больницу, есть свой лечащий врач. Родитель имеет право получать всю информацию о состоянии ребенка, о методах лечения и дополнительных исследованиях, просить копии медицинских документов. При проведении ребенку любой процедуры, связанной с риском для его здоровья, врач должен получить письменное согласие родителей. Руслан Избасаров

Эксперты отметили, что родители могут отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. В этих случаях врач должен разъяснить им возможные последствия отказа, затем отказ оформляется письменно и подписывается родителем.

Если родителей не устраивает врач, который лечит их ребенка, они могут попросить о его замене. С этим вопросом лучше всего обратиться к заведующему отделением.

Учебный процесс и досуг

Все зависит от состояния ребенка. Одни больницы предлагают возможность онлайн-обучения, в другие по договору приходят педагоги.

В каждом отделении должна быть игровая комната для отдыха.

Что брать в больницу?

Направление на госпитализацию;

выписку из истории болезни;

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение личности;

результаты анализов; мобильный телефон и зарядное устройство.

Гигиенические средства: зубная щетка и паста, туалетная бумага, шампунь, расческа, полотенце, мыло. Рекомендуется иметь с собой нижнее белье, носки, пижаму, тапочки (лучше моющиеся) и индивидуальную небьющуюся посуду.