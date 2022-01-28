Казахстанцам повысили размеры социальных выплат

Так, согласно постановлению Правительства РК от 17 ноября 2021 года в целях сохранения покупательской способности с 1 января на 5% повышены размеры ежемесячных социальных выплат из ГФСС на случай утраты трудоспособности (75 130 получателей) и на случай потери кормильца (52 096 получателей). Минтруда

Как отметили в министерстве, эти выплаты являются долгосрочными, поскольку они могут выплачиваться на протяжении нескольких лет: на случай утраты трудоспособности – пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста; на случай потери кормильца – осуществляется детям до достижения совершеннолетия и студентам очной формы обучения до 23 лет.

Кроме того, получатели вышеуказанных выплат также получают аналогичные государственные социальные пособия за счет бюджетных средств.

Также с 1 января в связи с увеличением размера МРП повышены размеры ежемесячной социальной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года. Эта мера коснулась 220 462 получателей.

Напомним, размер вышеуказанной соцвыплаты составляет 40% от среднего дохода за последние 2 года до даты рождения ребенка. При этом минимальный размер этой соцвыплаты не может быть меньше размера ежемесячного государственного пособия, установленного в зависимости от очередности рожденного ребенка в соответствии с законом «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» с дополнительным исчислением обязательных пенсионных взносов, подлежащих удержанию.

Как отметили в Минтруда, повышение размеров вышеуказанных социальных выплат осуществлено за счет активов ГФСС. Таким образом, защищены интересы работающего населения в получении дополнительной формы социального обеспечения.