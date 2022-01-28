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Законодательство РК
10:16 28.01.2022

Казахстанцам повысили размеры социальных выплат

соцвыплаты повышение Фото: Zakon.kz
С 1 января 2022 года увеличены размеры трех социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. Эта мера коснулась 347,7 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно постановлению Правительства РК от 17 ноября 2021 года в целях сохранения покупательской способности с 1 января на 5% повышены размеры ежемесячных социальных выплат из ГФСС на случай утраты трудоспособности (75 130 получателей) и на случай потери кормильца (52 096 получателей).Минтруда

Как отметили в министерстве, эти выплаты являются долгосрочными, поскольку они могут выплачиваться на протяжении нескольких лет: на случай утраты трудоспособности – пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста; на случай потери кормильца – осуществляется детям до достижения совершеннолетия и студентам очной формы обучения до 23 лет.

Кроме того, получатели вышеуказанных выплат также получают аналогичные государственные социальные пособия за счет бюджетных средств.

Также с 1 января в связи с увеличением размера МРП повышены размеры ежемесячной социальной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года. Эта мера коснулась 220 462 получателей.

Напомним, размер вышеуказанной соцвыплаты составляет 40% от среднего дохода за последние 2 года до даты рождения ребенка. При этом минимальный размер этой соцвыплаты не может быть меньше размера ежемесячного государственного пособия, установленного в зависимости от очередности рожденного ребенка в соответствии с законом «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» с дополнительным исчислением обязательных пенсионных взносов, подлежащих удержанию.

Как отметили в Минтруда, повышение размеров вышеуказанных социальных выплат осуществлено за счет активов ГФСС. Таким образом, защищены интересы работающего населения в получении дополнительной формы социального обеспечения.

Лариса Черненко
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