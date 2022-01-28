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11:12 28.01.2022

Доллар немного подешевел на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 433,68 тенге, снизившись на 0,66 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435,7-436,8 тенге, евро – 487-490 тенге, рос. рубль – 5,62-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,50%, составив $87,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялась на 0,40% — до $89,70 за баррель.

Лариса Черненко
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