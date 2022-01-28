Доллар немного подешевел на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435,7-436,8 тенге, евро – 487-490 тенге, рос. рубль – 5,62-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,50%, составив $87,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялась на 0,40% — до $89,70 за баррель.