Первая инновационная сельская школа в Казахстане открылась в Тонкерисе

Новое учебное заведение с официальным визитом посетили аким региона Ермек Маржикпаев и его заместитель Малгаждар Таткеев.

Фото: BI Group

Для местных жителей строительство общеобразовательного учреждения стало долгожданным событием. Ведь в Целиноградском районе уже несколько лет наблюдается острая нехватка ученических мест, а имеющиеся школы едва справляются с большим потоком детей.

Фото: BI Group

Объект возвели в рекордно короткие сроки – всего за четыре месяца. Генеральным подрядчиком выступила компания BI Group, которая уже имеет богатый опыт в строительстве передовых учебных заведений. В школе – 14 кабинетов, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, коворкинг-зоны, игровые площадки и все необходимое для качественного обучения. Классы химии и информатики оснащены новейшим оборудованием, внутренний дизайн здания напоминает интерьер столичных учреждений BINOM.

Фото: BI Group

Главное отличие этой школы в том, что она была построена в кратчайшие сроки из легких утепленных строительных конструкций. Такого рода проект – первый для Казахстана, аналогов которому нет даже в СНГ. Для нас большая честь быть причастными к вопросам улучшения казахстанской системы образования. Данный объект уже запущен и соответствует всем общепринятым стандартам. Кайрат Темиреев, руководитель проекта

Учеба здесь будет в одну смену. Такие же малокомплектные школы, возведенные по современным технологиям, вскоре откроют свои двери в с. Бирсуат Жаркаинского района, п. Аршалы Аршалынского района и в с. Акмечеть Целиноградского района.

Фото: BI Group

Таким образом, строительство четырехмодульных объектов поможет ликвидировать дефицит ученических мест и проблему аварийных социальных объектов в регионе.