Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в Нур-Султане

28 января в 05:22 29-летний водитель автомашины Honda, следуя по улице Карасай батыра в сторону улицы Буланты, допустил наезд на дорожный знак, от удара автомашину опрокинуло на крышу. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По результатам освидетельствования мужчина управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Водитель был доставлен в больницу и после осмотра врачей отпущен.

По данному факту проводится дознание.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.