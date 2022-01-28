11:29 28.01.2022
Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в Нур-Султане
Фото: пресс-служба Нур-Султана
По результатам освидетельствования водитель был в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, передает Zakon.kz.
28 января в 05:22 29-летний водитель автомашины Honda, следуя по улице Карасай батыра в сторону улицы Буланты, допустил наезд на дорожный знак, от удара автомашину опрокинуло на крышу. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По результатам освидетельствования мужчина управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.
Водитель был доставлен в больницу и после осмотра врачей отпущен.
По данному факту проводится дознание.
Автомашина водворена на коммунальную стоянку.