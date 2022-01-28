Во что играют казахстанцы: от королевских битв до вселенной Warcraft

Согласно исследованию DFC Intelligence, около 40 процентов населения Земли играют в видео- и мобильные игры. В топе лучших приложений в Play Market лидирующие позиции занимают именно мобильные игры.

Казахстанцы тоже любят позабавиться мобильными «игрушками», а с 25 июня 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта.

Zakon.kz представляет ТОП-5 самых популярных среди казахстанцев мобильных игр, основанный на данных Федерации киберспорта.

PUBG MOBILE

Мобильная игра в жанре «королевская битва». Разработчиком является LightSpeed & Quantum Studio, подразделение Tencent Games. Релиз PUBG MOBILE состоялся 19 марта 2018 года. Сюжетная часть – сражение геймеров, цель – выжить. Игроки могут выбирать прохождение в одиночку, в паре или в команде. Каждый матч начинается с того, что все игроки десантируются с парашютом с самолета. После приземления они осматривают различные здания в поисках оружия, одежды, припасов. По завершении раунда игроки получают валюту, которую могут использовать для покупки атрибутов внешнего вида персонажа.

Количество скачиваний – 500 миллионов.

Mobile Legends: Bang Bang

Игра, в которой можно выбирать более пяти режимов. Две команды сражаются, чтобы уничтожить базу противника, при этом защищая свою. В каждой команде есть пять игроков, любой из них управляет определенным персонажем: стрелок, убийца, маг, поддержка, боец, танк.

Количество скачиваний – более 100 миллионов.

Garena Free Fire

Многопользовательская игра, разработанная вьетнамской компанией 111dots Studio в жанре королевской битвы, в которой сражаются 50 человек. Главное отличие от других игр этого жанра – наличие системы развития персонажей и их навыков. В начале игры персонажей, находящихся на борту самолета, выбрасывает в определенную зону. После приземления игроки отправляются на поиски оружия и снаряжения.

Количество скачиваний – более одного миллиарда.

Brawl Stars

Игра для мобильных устройств в жанре MOBA. Разработчиком является компания Supercell. В одиночку, в паре или в команде персонаж должен победить противоборствующую команду. Также каждый из персонажей имеет свои звездные силы и гаджеты, которые можно получить, открыв ящик в игре, или приобрести в магазине.

Количество скачиваний – более 100 миллионов.

Clash Royal

Игра для мобильных устройств жанра RTS с элементами ККИ. Выпущена 2 марта 2016 года компанией Supercell. Цель игры – проводить битвы и уничтожать башни врага, используя уникальные карты, и защищать свои. У каждого игрока по три башни: две башни принцесс и одна башня короля. Уничтожение одной из башен приведет игрока к победе, если его башни не были уничтожены. Количество скачиваний – 100 миллионов.