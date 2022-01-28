«Работает» ли страховка на случай массовых беспорядков?

В Парламенте прозвучали призывы к Генеральной прокуратуре и Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «выступить в защиту предпринимателей в спорах со страховыми компаниями, так как некоторые отказываются выплачивать страховые выплаты, несмотря на регулярные платежи со стороны предпринимателей».

Так обязаны ли страховые компании отвечать по страховке в случае массовых беспорядков?

Массовые беспорядки как исключение

Положительный ответ может поначалу показаться очевидным. Если имущество застраховано и страхователь (то есть предприниматель, чье имущество застраховано) своевременно вносил страховой компании страховые взносы (собственно плату за страхование), то он имеет полное право требовать выплаты страхового возмещения в случае причинения в ходе массовых беспорядков ущерба имуществу. Казалось бы, какие тут могут быть сомнения? Ведь наличие страхового случая - повреждение или уничтожение имущества - налицо.

Однако не все тут однозначно.

Закон допускает некоторые исключения, позволяющие страховым компаниям отказать в страховых выплатах даже при наступлении страхового случая.

Согласно нормы пункта 2 статьи 839 ГК РК «поскольку договором добровольного страхования и законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрено иное, страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:

1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

2) военных действий;

3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок».

Сразу стоит оговориться, что казахстанское законодательство не содержит в себе легального определения массовых беспорядков. Но при этом в Уголовном кодексе предусмотрен соответствующий состав (ст. 272 Массовые беспорядки). Кроме того, совершение уголовного правонарушения в ходе массовых беспорядков рассматривается Уголовным кодексом либо как отягчающее обстоятельство (ст. 54), либо как квалифицирующий признак (например, ст. 99 Убийство, ст. 106 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.). Также напрочь отсутствует в законодательстве определение «народных волнений».

В теории под массовыми беспорядками понимается совершаемые большим количеством людей (толпой, массой) противоправные действия, существенно нарушающие общественный порядок и общественную безопасность, создающие угрозу для жизни и здоровья граждан, собственности и нормального функционирования организаций, предприятий и учреждений. Массовые беспорядки сопровождаются насилием, погромами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Смотрим договор

Что следует из приведенной выше нормы п.2 ст. 839 ГК?

Во-первых, народные волнения и массовые беспорядки определены законом как обстоятельства, которые, по общему правилу, освобождают страховую компанию от осуществления страховой выплаты. Иначе говоря, в этих случаях страховая компания не обязана платить по страховке.

Во-вторых, эта норма диспозитивная, то есть в договоре страхования может быть предусмотрено иное.

Если в договоре указано, что наступление страхового случая вследствие народных волнений или массовых беспорядков не освобождает страховщика от обязанности осуществить страховую выплаты, то страховая компания обязана платить по страховке.

Она обязана будет платить и в том случае, если в договоре страхования прямо будет указано, что имущество страхуется, в том числе и на случаи причинения ущерба вследствие народных волнений, массовых беспорядков. Причинение ущерба вследствие народного волнения, массовых беспорядков выступает, таким образом, страховым случаем. По ним страховка подлежит оплате.

На практике встречаются договоры, которые не освобождают страховщика от выплат на случаи народных волнений, массовых беспорядков. В основном, это крупный бизнес, представительства и филиалы иностранных компаний. Тут уж кто оказался прозорливее и, что называется, подгадал, застраховав имущество от таких событий. Правда, и размер страховых взносов по ним выше по сравнению с «обычными» страховками. Но, заплатив больше, такие страхователи в итоге оказываются более защищенными с точки зрения возможности компенсировать свои потери.

В-третьих, закон указывает на необходимость причинно-следственной связи между народными волнениями, массовыми беспорядками и наступлением страхового случая («страховой случай наступил вследствие …»).

Того факта, что ущерб причинен в период массовых беспорядков, еще недостаточно для возложения ответственности на страховщика. Важно установить, что страховой случай произошел вследствие народных волнений, массовых беспорядков.

Одно дело, когда магазин разрушен участниками массовых беспорядков - в этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, так как страховой случай наступил вследствие массовых беспорядков. Но другое дело, если магазин разрушен от пожара, возникшего в период массовых беспорядков, но по причине короткого замыкания или другим причинам, не связанными с массовыми беспорядками. В этом случае ссылки страховой компании на массовые беспорядки как основание освобождения от ответственности по договору страхования будут, скорее всего, необоснованными.

Таким образом, обязана ли платить страховая компания или нет, зависит от условий договора страхования. Если в договоре есть оговорка о том, что страховая компания отвечает за страховые случаи, наступившие вследствие народных волнений, массовых беспорядков, то страховые выплаты должны быть осуществлены пострадавшим (при соблюдении иных условий договора, разумеется). Если же такой оговорки нет, то страхования компания отвечать по страховке не будет.

Массовые беспорядки vs противоправные действия третьих лиц

На практике споры возникают, в основном, по поводу того, как расценивать страховой случай - происшедший вследствие: i) народных волнений, массовых беспорядок или ii) противоправных действий третьих лиц.

Кто-то из толпы во время массовых беспорядков швырнул булыжник в витрину - чем не противоправное действие третьих лиц?

В случае со страхованием от противоправных действий третьих лиц под страховым риском понимается, как правило, вероятность возникновения ущерба в результате следующих совершаемых общественно опасных деяний:

хищения, в том числе кражи, грабежа, разбоя;

умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества, в том числе путем поджога;

хулиганства;

вандализма.

Согласитесь, провести различие между двумя группами страховых рисков (возникших вследствие массовых беспорядок и противоправных действий третьих лиц) не так просто, уж больно они схожи между собой - и в том, и в другом случае присутствуют противоправность, хищение или повреждение, уничтожение имущества, вандализм. Но все же различие имеется.

С точки зрения страхования причинение имущественного вреда вследствие массовых беспорядков и причинение имущественного вреда вследствие противоправных действий третьих лиц — это два самостоятельных вида страхования рисков.

Народные волнения, массовые беспорядки в условиях обычной повседневной жизни все же представляют собой экстраординарные события, возникновение и последствия которых спрогнозировать достаточно затруднительно (равно как и ядерный взрыв, радиоактивное заражение и пр. случаи исключения по п.2 ст. 839 ГК). Их чрезвычайный и непредотвратимый характер не может быть подвергнут рисковой оценке. Собственно, по этой причине законодатель оговорил такие обстоятельства, как исключающие ответственность страховщика, если только договором прямо не предусмотрена страховая защита от таких случаев.

Поэтому если ущерб имущественным интересам причинен вследствие народных волнений, массовых беспорядков и договор не содержит в себе иной оговорки, страховщика нельзя обязать осуществить страховую выплату со ссылкой на “противоправные действия третьих лиц”.

Итак, в вопросе о том, обязан ли страховщик платить по страховке или нет за ущерб вследствие массовых беспорядков, многое зависит от того, предусмотрена ли прямо в договоре страховая защита при таком событии. Но даже в этом случае следует помнить о других условиях осуществления страховой выплаты (например, условии о франшизе - освобождение от возмещения ущерба, превышающего определенный размер, и др.).