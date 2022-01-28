У одного из лидеров сборной Норвегии по лыжному спорту обнаружен COVID-19

Наставник сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум объявил, что в мужской команде тест на коронавирус оказался положительным у Симена Хегстада Крюгера, передает NRK. Ранее у двух лыжниц норвежской дружины обнаружили COVID-19.

Для тех, кто далек от спорта, это может показаться странным, но это очень печально. Для тех из нас, кто живет этим, радость спорта исчезает, когда происходят подобные вещи. Нечасто увидишь взрослых мужчин, плачущих из-за друга. Это то, к чему многие относятся серьезно. Я немного поговорил с Крюгером. Ни он, ни я ничего не могли придумать. Это грустно. Мы сидим в гостиничном номере 22 часа в сутки. Лежим в одиночестве и скрещиваем пальцы, чтобы не получить положительный результат. Радость ушла. Это просто ужасно. Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум

Теперь прославленный лыжник сможет поехать на Олимпиаду не ранее, чем через две недели. Так как соревнования лыжников начнутся 6 февраля, это означает, что он не сможет защитить титул в скиатлоне.

Симен Хегстад Крюгер – двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный призер ЧМ 2021 года, победитель и призер этапов Кубка мира.

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