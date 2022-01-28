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12:46 28.01.2022

Снежные выходные ждут казахстанцев

зима, снег Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 января, передает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков на большей части страны ожидается снег.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов практически по всей республике ожидается неустойчивый характер погоды. На большей части страны ожидается снег, на юге и западе – осадки в виде дождя и снега.РГП «Казгидромет»

Местами по республике ожидаются туман, метель, сильный ветер.

По информации ведомства, температурный фон воздуха будет немного повышаться ночью на западе до 0...-8°С, на севере, востоке и в центре – -7...-20°С, а на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-15°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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