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Снежные выходные ждут казахстанцев

Снежные выходные ждут казахстанцев Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. По прогнозу синоптиков пройдет снег.

"В северных и восточных регионах – с метелью. В южных – осадки в виде мокрого снега и дождя", – рассказали синоптики. 

29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.

В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.

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