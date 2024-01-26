Снежные выходные ждут казахстанцев
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. По прогнозу синоптиков пройдет снег.
"В северных и восточных регионах – с метелью. В южных – осадки в виде мокрого снега и дождя", – рассказали синоптики.
29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.
В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.
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