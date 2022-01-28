В Карагандинской области ослабили карантин

В частности, говорится, что объекты, участвующие в Ashyq, могут работать в будни и выходные дни без установления специального режима при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Реализация и внедрение проекта Ashyq продолжится на объектах:

фитнес-клубы (йога-центры), СПА-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные, бильярдные и боулинг-клубы;

кинотеатры, театры, филармонии, цирки;

объекты общественного питания, в том числе банкетные залы;

межобластные и городские перевозки;

караоке, выставки, марафоны;

спортивные мероприятия;

аэропорты и вокзалы;

религиозные объекты и т.д.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь. Документ вступает в силу со дня подписания.