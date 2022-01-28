12:48 28.01.2022
В Карагандинской области ослабили карантин
Фото: акимат области
Главный санитарный врач Карагандинской области 28 января внес изменения и дополнения в постановление от 14 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В частности, говорится, что объекты, участвующие в Ashyq, могут работать в будни и выходные дни без установления специального режима при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.
Реализация и внедрение проекта Ashyq продолжится на объектах:
фитнес-клубы (йога-центры), СПА-центры;
бани, сауны, бассейны;
компьютерные, бильярдные и боулинг-клубы;
кинотеатры, театры, филармонии, цирки;
объекты общественного питания, в том числе банкетные залы;
межобластные и городские перевозки;
караоке, выставки, марафоны;
спортивные мероприятия;
аэропорты и вокзалы;
религиозные объекты и т.д.
Полный текст постановления можно посмотреть здесь. Документ вступает в силу со дня подписания.