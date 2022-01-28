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Законодательство РК
12:48 28.01.2022

В Карагандинской области ослабили карантин

ослабление карантина Фото: акимат области
Главный санитарный врач Карагандинской области 28 января внес изменения и дополнения в постановление от 14 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что объекты, участвующие в Ashyq, могут работать в будни и выходные дни без установления специального режима при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Реализация и внедрение проекта Ashyq продолжится на объектах:

  • фитнес-клубы (йога-центры), СПА-центры;

  • бани, сауны, бассейны;

  • компьютерные, бильярдные и боулинг-клубы;

  • кинотеатры, театры, филармонии, цирки;

  • объекты общественного питания, в том числе банкетные залы;

  • межобластные и городские перевозки;

  • караоке, выставки, марафоны;

  • спортивные мероприятия;

  • аэропорты и вокзалы;

  • религиозные объекты и т.д.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь. Документ вступает в силу со дня подписания.

Лариса Черненко
Карагандинская область
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