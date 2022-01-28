Промоутер Головкина предложил Канело провести третий поединок

У него появится контракт с Premier Boxing Champions на один бой для защиты своего чемпионского титула в суперсреднем весе против Джермалла Чарло.

Альварес имеет контракт на два боя от Matchroom Эдди Хирна, там его ждет чемпион в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, за ним следует долгожданная трилогия против Геннадия Головкина во втором среднем весе. Альварес и GGG встречались два раза. В первом бою в 2017 году у спортсменов была спорная ничья, а год спустя Альварес победил Головкина. Если третий поединок состоится, то он пройдет в сентябре 2022 года.