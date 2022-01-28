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13:23 28.01.2022

Промоутер Головкина предложил Канело провести третий поединок

Бокс Третья встреча Фото: Instagram/gggboxing
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес собирается вернуться на ринг через три месяца, передает Zakon.kz.

Канело планирует свое возвращение в мае, и как сообщает ESPN, мексиканец имеет три варианта продолжения карьеры.

  1. У него появится контракт с Premier Boxing Champions на один бой для защиты своего чемпионского титула в суперсреднем весе против Джермалла Чарло.

  2. Альварес имеет контракт на два боя от Matchroom Эдди Хирна, там его ждет чемпион в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, за ним следует долгожданная трилогия против Геннадия Головкина во втором среднем весе. Альварес и GGG встречались два раза. В первом бою в 2017 году у спортсменов была спорная ничья, а год спустя Альварес победил Головкина. Если третий поединок состоится, то он пройдет в сентябре 2022 года.

  3. И наконец, в конце 2021 года Альварес получил одобрение WBC на бой с чемпионом в тяжелом весе Илунгой Джуниором Макабу, что дает Альваресу возможность стать чемпионом в пяти дивизионах.

Какое из трех решений выберет Канело, станет известно ближе к маю. 

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Куандык Шынасилов
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