Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:17 28.01.2022

Новое постановление главного санврача Шымкента

постановление санврача Фото: акимат Шымкента
Главный государственный санитарный врач подписал постановление от 28 января 2022 года «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент», сообщает Zakon.kz.

Так, продолжается запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях как на открытом воздухе, так и внутри помещений, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет. Всем жителям и гостям города при посещении общественных мест предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Объекты, участвующие в Ashyq, могут работать в будни и выходные дни без установления специального режима при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка.

Кроме того, предписано увеличить количество общественного транспорта в часы «пик».

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Лариса Черненко
Шымкент
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
RAMS Qazaqstan перечислил 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости