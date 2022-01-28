Новое постановление главного санврача Шымкента

Так, продолжается запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях как на открытом воздухе, так и внутри помещений, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет. Всем жителям и гостям города при посещении общественных мест предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Объекты, участвующие в Ashyq, могут работать в будни и выходные дни без установления специального режима при наличии безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка.

Кроме того, предписано увеличить количество общественного транспорта в часы «пик».

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.