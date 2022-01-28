Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:27 28.01.2022

Председатель ФСМС Болат Токежанов покинул свой пост

Болат Токежанов Фото: gov.kz
27 января покинул свой пост председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает Zakon.kz.
27 января 2022 года я покинул пост председателя правления Фонда социального медицинского страхования, куда был назначен 12 июля 2020 года, – написал он в Facebook.

Болат Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1994)

Экономист

· Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010)

Магистр государственного и местного управления

Трудовой стаж:

· Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995).

· Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998).

· Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000).

· Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык» (2001).

· Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003).

· Начальник отдела, начальник Управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора Департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009).

· Директор Департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013).

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014).

· Национальный координатор проекта (руководитель) «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан», софинансируемого Всемирным Банком (2014-2017).

· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (15.02.2017-09.2019).

· Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (с 07.2020).

Анастасия Стативкина
Токежанов Болат Казахстан
Президент объявил о перенастройке системы нацбезопасности
27.01.2022
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
RAMS Qazaqstan перечислил 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости