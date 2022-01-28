Председатель ФСМС Болат Токежанов покинул свой пост
27 января 2022 года я покинул пост председателя правления Фонда социального медицинского страхования, куда был назначен 12 июля 2020 года, – написал он в Facebook.
Болат Токежанов родился 19 июля 1972 года в Восточно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная академия управления (1994)
Экономист
· Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2010)
Магистр государственного и местного управления
Трудовой стаж:
· Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995).
· Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998).
· Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000).
· Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык» (2001).
· Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003).
· Начальник отдела, начальник Управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора Департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009).
· Директор Департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013).
· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014).
· Национальный координатор проекта (руководитель) «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан», софинансируемого Всемирным Банком (2014-2017).
· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (15.02.2017-09.2019).
· Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (с 07.2020).