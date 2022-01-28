Никакого преступления не было — Елжан Биртанов выступил в суде

В Нур-Султане сегодня продолжились предварительные слушания по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Экс-министр выступил в суде и перечислил некоторые, по его мнению, нарушения в ходе следствия.

Первое и самое главное нарушение – это разделение дела и выделение отдельного дела в отношении Ericsson Nicola Tesla и сотрудников Минздрава. Я считаю, что это просто преступление. Что за дело? Каких сотрудников министерства и за какие нарушения собирается преследовать АФМ? За подписание актов членов комиссий, за срыв запуска Платформы и за какие-то другие действия? Мы не знаем. Я полагаю, если вы назначите главное судебное разбирательство, возможно, что мы захотим допросить сотрудников ENT и Минздрава. И что, нам скажут, мы не можем этого сделать, поскольку это дело другое и не имеет отношения к Абишеву и Биртанову? Это абсурд. Я считаю, что это грубейшее нарушение. Елжан Биртанов

В случае, если суд посчитает нужным удовлетворить ходатайство о возврате дела прокурору, то дело следует передать в Антикоррупционную службу, считает экс-министр.

Я очень хочу, чтобы в этом суде прозвучали все факты, подтверждающие отсутствие состава и события преступления, а также отсутствие любого злого умысла и ущерба государству, так как почти два года общественность нашей страны введена в заблуждение о якобы совершенном мною и Олжасом Абишевым преступлении. Еще раз заявляю, нет, никакого преступления не было. Елжан Биртанов

Следом выступил представитель Минздрава Акбаев. Он сказал, что ходатайства оставляет на усмотрение суда. Но вот Платформа действительно неработоспособная. Подробнее об этом будет говорится на главном судебном разбирательстве.

Прокурор Шекенов попросил судью не удовлетворять ходатайство, поскольку все подозрения обоснованы. Дело прокурору возвращать не надо, нарушений в ходе расследования не было.

Во время своей речи прокурор прокомментировал ходатайство Биртанова относительно сотрудников компании Ericsson Nicola Tesla.

В ходе следствия все меры по установлению должностных лиц компании Ericsson Nicola Tesla были приняты. В этих целях направлялось международное поручение. Однако отсутствие положительных результатов по нему послужило основанием для выделения уголовного дела, что не противоречит требованиям УПК. В данном случае действия Биртанова и Абишева квалифицированы по статье 361 УК РК («Злоупотребление должностными полномочиями». – Ред.), а в отношении должностных лиц компании Ericsson Nicola Tesla досудебное расследование начато по статье 190 УК РК («Мошенничество». – Ред.). Выделенное дело подлежит самостоятельному расследованию, поскольку его результаты не могут повлиять на доказанность вины Биртанова и Абишева. Прокурор

Биртанов попросил суд приостановить рассмотрение их с Абишевым дела до выяснения ситуации с обвинением в адрес компании Ericsson Nicola Tesla. По мнению экс-министра, необходимо выяснить позицию правительства по делу о мошенничестве и только потом возобновить разбирательство по данному делу. Подозрения в адрес компании Биртанов расценил как преступление против интересов Казахстана

Получив информацию из СМИ, что АФМ их подозревает или, возможно, обвиняет в мошенничестве, я думаю, что уже завтра они предъявят соответствующие претензии нашей стране. Надеюсь, что дело не дойдет до больших международных разбирательств. Елжан Биртанов

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Экс-министр и вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.