Благотворительный фонд «Халык» перечислил 10 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына»

Созданный в январе 2022 года по инициативе главы государства Фонд призван решать важные задачи по поддержке социально уязвимых слоев населения в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказывать помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения, поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ежедневно обеспечивающих безопасность нашей страны.

Дополнительное финансирование стало возможным благодаря взносам учредителей фонда «Халык» – Тимура и Динары Кулибаевых. Благодаря их постоянной поддержке фонд «Халык» оказывает системную помощь жителям Казахстана: только в 2020-2021 гг. Фонд реализовал благотворительные программы на сумму более 18 млрд тенге, среди которых помощь населению в условиях пандемии, поставка медицинского оборудования и препаратов, распределение продуктовых наборов среди наиболее нуждающихся жителей, программы по развитию качественного образования детей и молодежи и другие.

В январе 2022 года семья Кулибаевых в числе первых перечислила 5 млрд тенге через Halyk Bank и Благотворительный фонд «Халык» в фонд «Қазақстан халқына» на решение социальных проблем.