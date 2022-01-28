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15:00 28.01.2022

Благотворительный фонд «Халык» перечислил 10 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына»

фонд Фото: «Халык»
Благотворительный фонд «Халык» выделяет дополнительно 10 миллиардов тенге в Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.

Созданный в январе 2022 года по инициативе главы государства Фонд призван решать важные задачи по поддержке социально уязвимых слоев населения в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказывать помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения, поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ежедневно обеспечивающих безопасность нашей страны.

Дополнительное финансирование стало возможным благодаря взносам учредителей фонда «Халык» – Тимура и Динары Кулибаевых. Благодаря их постоянной поддержке фонд «Халык» оказывает системную помощь жителям Казахстана: только в 2020-2021 гг. Фонд реализовал благотворительные программы на сумму более 18 млрд тенге, среди которых помощь населению в условиях пандемии, поставка медицинского оборудования и препаратов, распределение продуктовых наборов среди наиболее нуждающихся жителей, программы по развитию качественного образования детей и молодежи и другие.

В январе 2022 года семья Кулибаевых в числе первых перечислила 5 млрд тенге через Halyk Bank и Благотворительный фонд «Халык» в фонд «Қазақстан халқына» на решение социальных проблем.

Глава государства выступил с важной инициативой, направленной на объединение усилий правительства, благотворительных организаций и меценатов по обеспечению достойных условий для жизни каждого человека в Казахстане. Мы готовы и дальше поддерживать начинания и инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленные на процветание нашей страны.Председатель Попечительского совета БФ «Халык» Динара Кулибаева
Анастасия Московчук
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