Серик Джунисбеков назначен начальником Департамента полиции ВКО

Серик Джунисбеков родился 24 июня 1981 года в Таразе.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия (2001);

· Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати (2005).

Трудовой стаж:

· Следователь следственного отделения 2-го отдела полиции (на правах отдела внутренних дел) УВД Жамбылской области (07.05.2002-19.09.2003).

· Следователь отдела по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью, Следственного управления ДВД Жамбылской области (19.09.2003-29.09.2005).

· Старший следователь по особо важным делам отделения по расследованию преступлений против собственности Следственного управления ДВД Жамбылской области (29.09.2005-01.11.2005).

· Адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии МВД РК (01.11.2005-09.11.2007).

· Научный сотрудник лаборатории по разработке актуальных проблем по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и религиозным экстремизмом Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (09.11.2007-21.11.2009).

· Работал в распоряжении учебного заведения МВД (21.11.2009-06.12.2009).

· Старший научный сотрудник отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (06.12.2009-09.03.2010).

· И.о. начальника отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (09.03.2010-23.04.2010).

· Начальник отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (23.04.2010-21.05.2010).

· Заместитель начальника Штаба-управления ДВД Жамбылской области (21.05.2010-04.07.2012).

· Заместитель начальника Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (04.07.2012-01.10.2012).

· Начальник Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (01.10.2012-01.10.2013).

· И.о. начальника Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (в связи с изменениями в штатах) (01.10.2013-08.10.2013).

· Начальник Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (08.10.2013-05.09.2018).

· Заместитель начальника ДВД Жамбылской области (05.09.2018-08.11.2018).

· Заместитель начальника ДП Жамбылской области (08.11.2018-24.05.2019).

· Заместитель начальника Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова (24.05.2019-04.11.2019).

· Первый заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области (04.11.2019-03.2021).

· Первый заместитель начальника Департамента полиции ВКО (03.2021-011.2022).

· И.о начальника Департамента полиции ВКО, Комендант ВКО (с 01.2022).