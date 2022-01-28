Премьер-министр РК поручил провести аудит системы здравоохранения

По информации primeminister.kz, глава правительства подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в Министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

В 2021 году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге, или 2,9% к ВВП.

При этом около 90% средств республиканского бюджета на здравоохранение администрируется ФСМС.

Премьер-министр подчеркнул, что все показатели ФСМС слишком общие и слабо отражают реальные потребности населения в медицинской помощи, а также медицинских организаций для их удовлетворения. В этой связи Смаилов поручил разработать четкую систему индикаторов эффективности расходования средств и контроля деятельности Фонда.

Сегодня 100% медицинских услуг в регионах финансируется из Фонда, что ведет к размыванию ответственности за организацию медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансированием и организацией службы скорой медицинской помощи в городах Алматы и Жанаозен, – сказал Алихан Смаилов, поручив начать поэтапную передачу финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на местный уровень.

Глава правительства отметил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств, сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования.

Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки провести независимый комплексный технический аудит и инвентаризацию инфраструктуры здравоохранения, включая оснащение оборудованием и медико-технологическими системами, разработать карту развития медицинской инфраструктуры регионов по таким приоритетным направлениям, как материнство и детство, онкология, травматология, кардио-, нейрохирургия, инфекционные заболевания.

Смаилов отметил необходимость разработки программы постдипломного обучения медицинского персонала, обеспечения системы здравоохранения кадрами, умеющими работать на современном оборудовании, и осваивать новые технологии.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с уполномоченными органами в кратчайшие сроки принять меры по совершенствованию системы управления, инвестиционного планирования, финансирования и межбюджетных отношений отрасли.