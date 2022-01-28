15:28 28.01.2022
Для обеспечения безопасности Казахстана большую роль сыграл перенос столицы – Токаев
Фото: Zakon.kz
Для обеспечения безопасности Казахстана большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки, заявил Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI Съезде партии Nur Otan, передает Zakon.kz.
Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и у нас в стране.